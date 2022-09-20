Посольство опровергло переговоры о рейсах между РФ и Северным Кипром

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Россия не проводила какие-либо обсуждения по открытию прямых перелетов между РФ и Северным Кипром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства в Никосии.

СМИ сообщали, что прямые коммерческие авиарейсы между РФ и Северным Кипром могут стартовать уже в ноябре. Первый рейс хотели завершить к открытию нового аэропорта Эрджан, утверждал телеканал CNN Turk.

"Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", – сообщил представитель посольства.

Он добавил, что дипломаты не реагируют на непроверенную информацию журналистов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на зимние перелеты из Москвы в Ереван. С 30 октября 2022 года рейсы по подобному маршруту будут проходить по три раза в сутки. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 и A321.