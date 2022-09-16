"Аэрофлот" открыл продажи билетов на зимние рейсы из Москвы в Ереван

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на зимние рейсы из Москвы в Ереван. С 30 октября текущего года перелеты по данному маршруту будут проходить по три раза в сутки. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 и A321.

Ранее "Аэрофлот" заявил, что компания возобновит прямые полеты в Дубай с 1 октября. Рейсы будут выполняться каждый день на воздушных судах Airbus A330. Уточняется, что начиная с зимнего расписания частота перелетов увеличится.

Кроме того, авиакомпания с 1 ноября 2022 года решила полностью перейти на российскую систему бронирования "Леонардо". В планах "Аэрофлота" к 2024 году на 80% перейти на отечественные ПО. А к 2027 году – полностью отказаться от зарубежных аналогов.