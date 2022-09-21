В РЖД опровергли сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В РЖД опровергли сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России в Сети начали появляться сообщения, что РЖД прекратили продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата о разрешении перемещения.

В компании же подчеркнули, что продажа билетов, как и посадка на поезда, осуществляется без ограничений.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на передвижение в РФ резервистов из-за частичной мобилизации не предусмотрено. По его словам, для усиления защиты государственной границы будут созданы новые соединения и части.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

