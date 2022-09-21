"Офицеры России" заявили о полной поддержке решений главнокомандующего

Фото: Минобороны РФ

Региональные отделения общероссийской организации "Офицеры России" полностью поддержали решение верховного главнокомандующего и заявили о готовности сформировать добровольческие отряды. Об этом заявил председатель президиума организации, Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

Он пояснил, что сейчас многие члены организации из разных российских регионов участвуют в спецоперации, а после решения о частичной мобилизации "это количество многократно возрастет".

"Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора – без частичной мобилизации вооруженных сил, общества – наш путь к победе был бы долгим и тернистым", – отметил Липовой.

Он добавил, что спецоперация в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО.

"Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется", – подчеркнул Липовой.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что Россия имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. В рамках мобилизации же будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

