В Германии назвали частичную мобилизацию в РФ "неверным шагом"

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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал решение о частичной мобилизации в РФ "неверным шагом" и "дальнейшей эскалацией". Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что Берлин обсудит варианты ответа на подобные действия со стороны Москвы.

"Мы оценим это и обсудим, как на это ответить", – заявил Хабек.

Ранее Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в России.

Соответствующий указ уже подписан, сообщил Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. Он вступает в силу с 21 сентября.

Указом президент России поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Такие граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку.

