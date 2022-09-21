Комитет СФ поддержал поправки в УК РФ о мобилизации

Фото: Агентство "Москва"
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки в УК РФ о мародерстве и отказе участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен. Об этом сообщает ТАСС.
Сенаторы высказали поддержку в рекомендации по одобрению документа Совфеду на собрании, которое состоится в 10:00 21 сентября.
Ранее ГД одобрила введение в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт".
Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Кроме того, Госдума ввела наказание за мародерство в военное время или в период конфликта.
Уточняется, что за мародерство без отягчающих обстоятельств виновнику будет грозить до шести лет лишения свободы. Максимальный срок по статье УК РФ 356.1 "Мародерство" – 15 лет.
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