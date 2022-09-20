Адвокат объяснил правила призыва россиян на военные сборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Если человек получил повестку для прохождения военных сборов, он обязан явиться в военкомат даже при отсутствии возможности участия в них. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал адвокат Евгений Черноусов.
"Речь в данном случае идет о тех, кто отслужил в армии или имеет какую-то необходимую специальность. Они будут обязаны явиться на сборы в случае необходимости", – отметил юрист.
Он пояснил, что отсутствие возможности принять участие в военных сборах не освобождает от обязанности явиться в военкомат при получении повестки. В противном случае человеку грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать и того, и другого потребуется явиться в военкомат и заполнить соответствующие бумаги.
При этом Черноусов считает, что принятые поправки доработаны не до конца. В частности, человек может проигнорировать повестку только потому, что не получил ее из-за смены места жительства. Чтобы установить это, потребуется проведение проверки.
"Необходимо прописывать, кто подлежит призыву на военные сборы, кто не принадлежит. Как проводить проверки, когда возбуждать уголовные дела", – подытожил адвокат.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла поправки в УК РФ, вводящие понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Также депутаты одобрили поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
ГД одобрила введение в УК РФ понятий "мобилизация" и "военное положение"
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