Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Госдума ввела наказание за мародерство в военное время или в период конфликта. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании сразу во втором и третьем чтениях.

Проект предполагает введение в УК статьи 356.1 "Мародерство". Под ним понимаются совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправное безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества.

Здесь также учитывается имущество, находящееся при убитых или раненых, и имущество гражданского населения.

Уточняется, что за мародерство без отягчающих обстоятельств виновнику будет грозить до шести лет лишения свободы. Наказание сроком до 10 лет предусмотрено, если преступление было совершено с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Максимальный срок по данной статье – 15 лет.

Ранее Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Так, принятыми поправками предусматривается замена слов "в условиях вооруженного конфликта" или "военных действий" на "в период мобилизации" или "военного положения", "в военное время" либо "в условиях вооруженного конфликта или "ведения боевых действий".

Также Дума приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.