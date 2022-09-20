В Госдуму внесли проект о блокировке ресурсов по сбору средств на нужды ВСУ

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. Об этом комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщила в своем телеграм-канале.
Глава комиссии Василий Пискарев подчеркнул, что любые призывы жертвовать деньги на противника должны блокироваться.
"Вся эта деятельность, по сути, – работа на противника, является уголовно наказуемой по нашему законодательству и должна оперативно пресекаться. Принимать незамедлительные меры по блокировке подобной информации поможет разработанный нами законопроект", – сказал он.
По его словам, сейчас в Сети можно легко найти реквизиты счетов украинских военнослужащих. Кроме того, летом в столице объявляли сборы средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование ВСУ. Их деятельность удалось оперативно пресечь.
Ранее в Госдуме предложили устанавливать в российских школах доски с героями спецоперации. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил о необходимости отметить тех, кто совершает подвиги. При этом он добавил, что на досках следует рассказывать не только о погибших.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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