Верховный суд и кабмин поддержали проект об уголовном наказании для иноагентов

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Верховный суд и кабмин поддержали законопроект об уголовном наказании за систематическое нарушение законодательства об иноагентах. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Мы получили отзывы по проекту об иноагентах, речь про их неисполнение обязательств и обязанностей. Верховный суд вообще без замечаний поддержал, правительство поддерживает, но с учетом некоторых замечаний", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, отмечается, что проект закона расширяет основания для привлечения иноагентов к ответственности, однако наказание не изменится.

"Мы санкции не трогаем. Мы расширили диспозицию, охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности", – объяснил он.

Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Парламентарий отметил, что закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", уже запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.

Федоров обратил внимание на то, что иноагент получает средства из иностранных источников на организацию деятельности против интересов РФ, но при этом у него есть возможность пользоваться некоторыми льготами и мерами поддержки.