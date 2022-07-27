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В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам, сообщает RT.

С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Соответствующее обращение было направлено министру финансов Антону Силуанову. Парламентарий отметил, что закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" уже запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.

Федоров обратил внимание на то, что иноагент получает средства из иностранных источников на организацию деятельности против интересов РФ, но при этом у него есть возможность пользоваться некоторыми льготами и мерами поддержки.

Ранее Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах, регламентирующий их деятельность. Документ предполагает введение в РФ единого реестра аффилированных с иноагентами лиц. При этом на них не будут распространяться требования и ограничения для иностранных агентов.

Кроме того, закон уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник" и "политический деятель", и определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентами.

Иноагентам, согласно документу, запрещается вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.