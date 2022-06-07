Кабмин РФ поддержал законопроект о контроле за иноагентами

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Правительство России поддержало законопроект о контроле за иноагентами при условии его доработки ко второму чтению, следует из отзыва кабмина.

В правительстве также подчеркнули необходимость уточнения информации, за распространения которой может быть присвоен статус иноагента.

Кроме того, авторам законопроекта следует прописать полномочия правительства по форме маркировки материалов, получивших указанный статус.

Ранее сообщалось, что внесенный в Госдуму проект федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запретит иноагентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних.

Законопроект объединит в себе действующие нормы законодательства об иноагентах. Документ также включает новые нормы. Проект предполагает создание единого реестра иноагентов, определяет порядок включения в список и исключения из него.

Проект включает запрет иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними. Им также нельзя будет производить информационную продукцию для детей и подростков.

