Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министерство юстиции РФ предложило отменить требование о маркировке иноагентов в социальных сетях. Об этом сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко в ходе заседания комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

"В докладе было предложено, что маркировка (будет использоваться. – Прим. ред.) в режиме только профессиональной деятельности либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом", – приводит его слова ТАСС.

До этого депутаты разработали законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. По словам председателя думской комиссии по иностранному вмешательству Василия Пискарева, документ уточняет такие понятия, как иностранное влияние, иностранные источники и, собственно, иностранный агент. Им также вводится единый реестр иноагентов вместо нынешних четырех.

Также комиссия оценила правоприменение в соответствующей сфере и пришла к выводу, что законодательство об иноагентах полностью соответствует российской Конституции, однако его совершенствование по-прежнему необходимо.

В настоящее время Минюст направил Владимиру Путину доклад, в котором обозначил некоторые предложения в сфере законодательства об иноагентах. В частности, в нем идет речь о способах выхода из соответствующего реестра.

"Мы в докладе президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе <...> упрощенный порядок выхода для физических лиц, вошедших туда впервые. Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения (в реестре. – Прим. ред.). Например, ошибка может быть, и в судах, извините меня, ошибки существуют", – добавил Свириденко.

В конце января Владимир Путин поручил проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Он призвал обратить внимание в том числе на часть, касающуюся исключения из реестра соответствующих организаций. Предложения о совершенствовании законодательства необходимо было предоставить до 1 мая.

