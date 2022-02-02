В МВД предложили поменять правила признания иностранцев нежелательными

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В МВД РФ предложили скорректировать требования к признанию нежелательным пребывание в РФ иностранцев. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из проекта изменений следует, что при принятии решения о признании иностранца нежелательным будет проверяться наличие у последнего родственников из числа граждан РФ. При этом в документе не уточняется, в каком ключе это скажется на окончательном решении ведомства.
Кроме того, в системе миграционного учета иностранца будут проверять на предмет более ранних аналогичных решений в его отношении, а также на наличие обстоятельств, по которым соответствующее решение может быть отменено. В МВД намерены также отменить ограничения по срокам признания человека нежелательным – сейчас этот процесс должен занимать не больше одного месяца.
Действующее законодательство позволяет признать иностранца нежелательным, если его пребывание в стране сопряжено с реальной угрозой обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку, здоровью населения или основам конституционного строя.
Ранее Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами на фоне массовых драк и других участившихся правонарушений с их стороны. По его словам, большинство приезжающих из стран СНГ добросовестно трудятся и ведут себя законопослушно, однако тем из них, кто нарушает общественный порядок, в Москве не рады, поэтому их ждут самые серьезные последствия.
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