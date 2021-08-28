10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.
По его словам, в Москву ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран.
"Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся", – написал мэр.
Однако Собянин отметил, что в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк.
"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну", – заявил мэр.
Собянин добавил, что кому-то новые меры могут показаться чрезмерными.
"Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", – заключил мэр.
Ранее в МВД объяснили, что выдворить из страны могут иностранцев, чье пребывание признано нежелательным. К таковым относятся лица, создающие угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.
В России с 29 декабря текущего года дактилоскопия станет обязательной для всех трудовых мигрантов. Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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