Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.

По его словам, в Москву ежегодно приезжают миллионы людей не только из наших регионов, но и других стран.

"Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся", – написал мэр.

Однако Собянин отметил, что в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк.

"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну", – заявил мэр.

Собянин добавил, что кому-то новые меры могут показаться чрезмерными.

"Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", – заключил мэр.

Ранее в МВД объяснили, что выдворить из страны могут иностранцев, чье пребывание признано нежелательным. К таковым относятся лица, создающие угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.

В России с 29 декабря текущего года дактилоскопия станет обязательной для всех трудовых мигрантов. Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.