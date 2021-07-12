В МВД РФ рассказали, пребывание каких иностранцев могут признать нежелательным

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В министерстве внутренних дел РФ рассказали, что нежелательным может быть признано пребывание иностранцев, которые создают угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что решение о признании нежелательности пребывания иностранного гражданина может быть принято МВД, Минобороны, Роспотребнадзором, МИД, ФСБ, СВР, ФСИН и некоторыми другими ведомствами. Люди, в отношении которых было вынесено соответствующее решение, должны покинуть страну, иначе будут депортированы, им также запрещается въезд в Россию, а документы, дающие на это право, аннулируются, уточнили в министерстве.

В числе других мер – реадмиссия, или административное выдворение, а также сокращение срока временного проживания человека в стране.

Как отметили в МВД, за первые пять месяцев 2021 года нежелательным было признано пребывание в России 19 иностранцев, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Это, в частности, обусловлено указом Владимира Путина о моратории на признание пребывания граждан других государств нежелательным.

Ранее сообщалось, что с 16 июня до 30 сентября 2021 года был повторно введен мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России.

В МВД уточнили, что под действие данной меры не подпадают мигранты, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице России и создающие угрозу нацбезопасности страны.

