Мораторий на признание пребывания мигрантов нежелательным продлили – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России продлили до 30 сентября. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает ТАСС. Действие нормы истекало 15 июня.
"С 16 июня до 30 сентября 2021 года вновь введен мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ", – говорится в сообщении.
Мораторий действует в связи с указом президента РФ о послаблениях для иностранных граждан на фоне распространения COVID-19. В МВД уточнили, что под действие данной меры не попадают мигранты, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице России и создающие угрозу нацбезопасности страны.
Ранее стало известно, что в МВД планируют вынести процедуру подготовки мигрантами документов для получения патента за пределы России. Отмечается, что данное нововведение ускорит процесс, предотвратит въезд в страну возможных нарушителей и сведет к минимуму число нелегальных посреднических структур.
Для получения патента иностранным гражданам нужно предоставить пакет документов, в том числе заявление, паспорт, миграционную карту, ряд медицинских справок, документ, подтверждающий владение русским языком.
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