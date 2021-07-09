В МВД предложили отменить разрешения на временное проживание иностранцев в России

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В МВД подготовили законопроект, отменяющий разрешения на временное проживание в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться", – говорится в сообщении.

Согласно документу, для пребывания в России предлагается установить три миграционных режима. Режим постоянного проживания будет действовать бессрочно, долгосрочного – более 90 дней без получения разрешения, краткосрочного – менее 90 дней в течение года.

Кроме того, предложено создать реестр недобросовестных приглашающих лиц. Также предусматривается возможность изменить цель пребывания в стране в период разрешенного срока без выезда за ее пределы.

Ранее в МВД сообщили, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем. Сделать это можно будет только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.