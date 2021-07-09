Мигрантов в РФ обяжут получать единый документ с электронным носителем – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем. Соответствующий проект закона подготовило МВД РФ, передает ТАСС.
"Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению", – говорится в сообщении.
Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Отмечается, что срок действия единого документа составит десять лет, после его нужно будет заменить.
Ранее сообщалось, что при въезде в Россию иностранные граждане должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами осуществления трудовой деятельности в стране. Как отмечали в МВД, правила предусмотрены концепцией нового законопроекта в сфере миграции.
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