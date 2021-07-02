Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России создадут реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь иностранные граждане для получения разрешения на проживание или вида на жительство должны сдавать тесты на наличие или отсутствие факта незаконного употребления ими наркотических средств, а также инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Такие меры призваны обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Освидетельствования должны производиться в медучреждениях на территории России. Перечень таких организаций установит высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.



При этом в случае обнаружения факта употребления наркотиков или при наличии опасного заболевания иностранному гражданину может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России.

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.

