Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России создадут реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь иностранные граждане для получения разрешения на проживание или вида на жительство должны сдавать тесты на наличие или отсутствие факта незаконного употребления ими наркотических средств, а также инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Такие меры призваны обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Освидетельствования должны производиться в медучреждениях на территории России. Перечень таких организаций установит высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.
При этом в случае обнаружения факта употребления наркотиков или при наличии опасного заболевания иностранному гражданину может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России.
Ранее специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.
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