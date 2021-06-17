Ученые выяснили, что люди с ВИЧ умирают от внезапной остановки сердца вдвое чаще

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Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает "Газета.ру".

В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.

Материалом для исследования стали данные о внезапных смертях в Сан-Франциско в период с 2011 по 2016 год. Выяснилось, что неожиданная смерть у людей с ВИЧ наступает вдвое чаще, чем у ВИЧ-отрицательных. После ученые сузили фокус до смертей, вызванных внезапной аритмией, и установили, что носители ВИЧ погибают на 87% чаще.

Анализ результатов вскрытия позволил установить, что ВИЧ-инфицированные чаще сталкиваются с хроническими воспалительными процессами, что также увеличивает риски проблем с сердцем. У пациентов с ВИЧ гораздо чаще отмечается фиброз сердца – разрастание соединительной ткани, приводящее к образованию рубцов.

Специалисты Калифорнийского университета рассчитывают, что полученные данные позволят успешнее выявлять лиц из группы риска и искать терапевтические стратегии, которые помогут сохранить им жизнь.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением расширить количество точек продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. В качестве одной из ключевых мер депутат назвал включение экспресс-тестов на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств для продажи в аптечных пунктах. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.

