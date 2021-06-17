Ученые выяснили, что люди с ВИЧ умирают от внезапной остановки сердца вдвое чаще

Фото: depositphotos/stevanovicigor
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает "Газета.ру".
В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.
Материалом для исследования стали данные о внезапных смертях в Сан-Франциско в период с 2011 по 2016 год. Выяснилось, что неожиданная смерть у людей с ВИЧ наступает вдвое чаще, чем у ВИЧ-отрицательных. После ученые сузили фокус до смертей, вызванных внезапной аритмией, и установили, что носители ВИЧ погибают на 87% чаще.
Анализ результатов вскрытия позволил установить, что ВИЧ-инфицированные чаще сталкиваются с хроническими воспалительными процессами, что также увеличивает риски проблем с сердцем. У пациентов с ВИЧ гораздо чаще отмечается фиброз сердца – разрастание соединительной ткани, приводящее к образованию рубцов.
Специалисты Калифорнийского университета рассчитывают, что полученные данные позволят успешнее выявлять лиц из группы риска и искать терапевтические стратегии, которые помогут сохранить им жизнь.
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением расширить количество точек продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. В качестве одной из ключевых мер депутат назвал включение экспресс-тестов на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств для продажи в аптечных пунктах. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.
"Специальный репортаж": "ВИЧ-терроризм"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: