Москва достигла уверенно контролируемого уровня эпидемической обстановки по ВИЧ

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Каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые этот день отметили в 1983 году в Соединенных Штатах.

В Москве на сегодняшний день отмечен уверенно контролируемый уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. Этот показатель более благоприятный по сравнению с другими мегаполисами развитых стран, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнуть таких результатов стало возможным благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ.

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста – преимущественно у россиян 30–49 лет.

Ранее сообщалось, что в России рассмотрят возможность добавить тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.