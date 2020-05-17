Москва достигла уверенно контролируемого уровня эпидемической обстановки по ВИЧ

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые этот день отметили в 1983 году в Соединенных Штатах.
В Москве на сегодняшний день отмечен уверенно контролируемый уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. Этот показатель более благоприятный по сравнению с другими мегаполисами развитых стран, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
"В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что достигнуть таких результатов стало возможным благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ.
Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста – преимущественно у россиян 30–49 лет.
Ранее сообщалось, что в России рассмотрят возможность добавить тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек. Такой сценарий допускает продажу тестов в вендинговых аппаратах.
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