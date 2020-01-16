Минздрав подготовил новый порядок оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным

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Министерство здравоохранения России подготовило новый протокол оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, документ предусматривает профилактику и наблюдение заболевания среди граждан в возрасте от 15 до 55 лет. Это коснется тех регионов, где уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди женщин, ожидающих ребенка, превышает 1 процент.

Порядок скрининга актуален для тех пациентов, которые ранее не обследовались на наличие вируса или же последний раз проходили осмотр более трех лет назад. При положительном результате пациентов будут направлять к врачам-инфекционистам.

Кроме того, по новым правилам помочь ВИЧ-инфицированным больным разрешено с помощью телемедицинских технологий. В частности, это касается возможности проводить консультации и консилиумы в режиме реального времени.

Ранее Минтруд разработал информационные материалы о профилактике ВИЧ и СПИДа в трудовых коллективах. Соответствующие плакаты и буклеты будут размещены во всех регионах Российской Федерации. По словам директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, добровольное консультирование необходимо для преодоления страха перед заболеванием.

