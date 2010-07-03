Заболеваемость ВИЧ в Москве в 2019 году снизилась на 9%

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Распространенность ВИЧ-инфекции на территории Москвы в 1,7 раза ниже среднероссийского показателя. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса.

"В Москве обстановка с ВИЧ и СПИДом одна из самых благоприятных в стране. Распространенность ВИЧ в Москве в 1,7 раз ниже, чем в России, и составляет 256 [случаев] на 100 тысяч населения, тогда как в России данный показатель составляет 435 [случаев]", – заявил эксперт.

По словам Мазуса, Москва также превосходит некоторые европейские столицы. Например, в Лондоне показатель фиксируют на уровне 495 случаев на 100 тысяч населения, почти в два раза больше отмечают в Амстердаме. Наибольший показатель наблюдается среди жителей Вашингтона – речь идет о 2 тысячах 590 случаях на то же количество граждан.

Более того, в столице РФ фиксируется положительная динамика. Как объяснил Мазус, за январь – октябрь 2019 года число новых случаев ВИЧ в Москве снизилось на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная тенденция стала возможна благодаря модернизации системы профилактики заболеваемости. Статистика показывает, что за первые 10 месяцев 2019 года исследование на ВИЧ прошли уже более 4,6 миллиона человек.

Эксперт отметил, что профилактика и соответствующая терапия также влияют на то, что у ВИЧ-положительных матерей все чаще рождаются здоровые дети.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сформулировали список основных путей заражения ВИЧ. Наибольшее количество случаев, как фиксируют эксперты, связаны с наркопотреблением и незащищенными гомосексуальными контактами.

