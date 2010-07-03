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Общество

09:09

Роспотребнадзор проконсультирует по профилактике ВИЧ-инфекций

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции открылась в понедельник, 25 ноября, в связи со стартом акции #СТОПВИЧСПИД Фонда социально-культурных инициатив. Об этом сообщили на официальном портале Роспотребнадзора.

Специалисты-эпидемиологи ведомства будут оказывать информационную поддержку гражданам и гостям РФ по телефону Единого консультационного центра в круглосуточном режиме. Акция проводится вплоть до 1 декабря нынешнего года. Общение будет идти как на английском, так и на русском языках.

Адресную помощь тем, кто столкнулся с ВИЧ, также будут оказывать на региональном уровне. Телефоны местных горячих линий и адреса консультационных центров опубликованы на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Наконец участником акции #СТОПВИЧСПИД станет Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Здесь с 1 по 3 декабря можно будет сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита и узнать свой ВИЧ-статус.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что разработали новый подход к лечению ВИЧ-инфекции. Метод включает в себя генетическое изменение клеток человека. Изобретение уже официально зарегистрировано, на него оформили патент.

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