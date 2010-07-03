Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

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Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", – приводит пресс-служба слова Поповой.
Отмечается, что Роспотребнадзор впервые создал и внедрил в практику отечественные наборы реагентов, которые предназначены для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии. Кроме того, в институте ведомства появилась база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам для надзора за сопротивляемостью вируса.
"Специалисты института создают и внедряют в производство инновационные тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека", – говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время, по данным ведомства, в институте зарегистрировали и применяют на практике 190 наборов реагентов.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от хронического гепатита B погибает более миллиона человек.
Ранее американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ. Это произошло впервые почти за 20 лет. Исследованиями занималась корпорация Abbott Laboratories с университетом Миссури. Однако академик РАН Вадим Покровский заявил, что это открытие не имеет никакого значения, поскольку это важно только для разработки вакцины. По его словам, беспокоится, что вирус будет как-то быстрее распространяться, не стоит.
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