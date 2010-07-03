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Общество

17:16

Российские тест-системы могут выявить любой тип ВИЧ – Роспотребнадзор

общество медицина наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские тестовые системы могут выявить и определить любой тип ВИЧ, в том числе недавно подтвержденный штамм. Об этом пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что российские тест-системы способны выявить и определить любой тип вируса ВИЧ, включая недавно подтвержденный субтип вируса", – сказано в сообщении службы.

Сейчас риск получить ложноотрицательные результаты в случае появления нового варианта вируса в России исключен. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сегодня можно говорить только о подтверждении этого субтипа ВИЧ, а не об открытии нового.

Ранее американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Вирус входит в группу М вида ВИЧ-1. Это первый новый штамм группы М, найденный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.

Академик РАН Вадим Покровский рассказал, что открытие нового штамма ВИЧ имеет значение только для разработки вакцины. По словам эксперта, сейчас большинство штаммов возникает из-за того, что они образуют рекомбинации между собой. Людям не стоит опасаться того, что теперь вирус будет распространяться быстрее.

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