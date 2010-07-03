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Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
В РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ. Лечение ВИЧ-инфицированных продлевает им жизнь и, как следствие, количество больных быстро увеличивается, пояснил ИА "НСН" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.
Он напомнил, что каждый ВИЧ-инфицированный остается зараженным на всю жизнь и "может в среднем 12 лет передавать вирус другим людям". "Если раньше значительная часть людей умирала, то сегодня смертность снижается, и общее число людей, которые живут с ВИЧ, выросло почти на миллион", – рассказал эксперт.
По его словам, в результате возникает двусмысленная ситуация: "с одной стороны, мы улучшаем положение людей, живущих с ВИЧ, но в масштабе планеты, число людей, которое зависит от того, чтобы их обеспечивали лечением, растет". Покровский добавил, что такая ситуация наблюдается и в России, где смертность от ВИЧ по-прежнему достаточно высока.
Покровский также упомянул о дискуссии специалистов по проблеме распространения ВИЧ. "Одни считают, что если 90% инфицированных будут зарегистрированы, будут получать лечение и будут не заразны, то это само по себе должно остановить эпидемию", – рассказал академик. "Но оппоненты уверены, что только 73% будут действительно не заразны, а 27% будут распространять вирус", – добавил он. Собеседник агентства напомнил, что "в ранней стадии заболевания вероятность заражения очень большая", поэтому "эпидемия, несмотря на все успехи, нарастает".
В начале июля в Минздраве РФ пояснили, что данные о росте заболеваемости ВИЧ не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране. Снижение смертности от ВИЧ статистически ведет к накоплению пациентов с этим заболеванием, отметили в ведомстве.
При этом ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2018 году были получены отрицательные цифры прироста. Это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию. Темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до -2% в 2018 году.
Также в Роспотребнадзоре указали, что заболевания, связанные с ВИЧ, уже стали причиной смерти 35 миллионов человек в мире. В мире насчитывается 36,9 миллиона ВИЧ-инфицированных. 75% из них знают о своем положительном статусе, а остальные даже не подозревают о нем.
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