Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что на сегодняшний день заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти 35 миллионов человек в мире. По данным ЮЭЙДС, в мире насчитывается 36,9 миллиона человек, которые живут с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в России хотят увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

В частности, если в 2018 году бесплатные препараты планировали предоставить 60,2% зараженных, то в 2019-м этот показатель должен вырасти до 75,3%, а в 2020-м – до 90%.

В настоящее время 40% ВИЧ-инфицированных россиян, которые находятся под диспансерным наблюдением, не получают лекарств за счет государства. Это около 286 тысяч больных из 714 тысяч. В 2017 году бесплатного лечения лишились более 50% зараженных.

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал, что сейчас антиретровирусную терапию бесплатно получают пациенты, у которых сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

