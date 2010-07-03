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11:33

Названы сроки принятия закона об усыновлении детей людьми с ВИЧ

общество

11:33

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Фото: depositphotos/LoveVision

Закон, который позволит людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять уже живущих с ними детей, могут принять до конца весенней сессии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Окуневу.

По ее словам, документ сейчас готовят к второму чтению. "У нас есть месяц на поправки, мы ждем, когда они поступят", – уточнила Окунева.

Парламентарий напомнила, что речь идет о детях, которые уже живут в семье. Окунева пояснила, что иногда сложные заболевания у родственников могут появиться уже после рождения ребенка.

"Важную роль будут играть органы опеки. Если суд примет решение об усыновлении, то органы опеки смогут осуществлять контроль за тем, как ребенок проживает в этой семье", – добавила депутат.

Ранее законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Документ изменит 127 статью Семейного кодекса РФ.

После принятия закона россияне с диагнозами из установленного правительством перечня смогут усыновить уже живущих с ними детей, а также стать их опекунами. Сейчас такого права у них нет.

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общество

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