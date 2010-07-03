В СФ предложили изменить семейное законодательство

Временная рабочая группа Совета Федерации (СФ) подготовила пакет законопроектов об изменении семейного законодательства. Об этом Агентству "Москва" заявила член комитета СФ по соцполитике, член группы Елена Попова.
Она отметила, что изменения затронут девять федеральных законов и три кодекса.
"Очень большой объем текстов, которые уже практически готовы к согласованию с правительством и внесению в Государственную думу", – указала Попова.
В частности, законодательные инициативы касаются прав и защиты несовершеннолетних детей, в том числе нормы изъятия детей из семьи. Кроме того, предусмотрены меры административного наказания для сотрудников органов опеки и попечительства, которые сразу прибегают к крайним мерам.
Попова добавила, что пакет законопроектов будет вынесен на рассмотрение, вероятнее всего, в конце марта.
В середине февраля комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей. Поправки коснутся статьи 127 Семейного кодекса России.
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