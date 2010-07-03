Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:50

В СФ предложили изменить семейное законодательство

власть общество

09:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Временная рабочая группа Совета Федерации (СФ) подготовила пакет законопроектов об изменении семейного законодательства. Об этом Агентству "Москва" заявила член комитета СФ по соцполитике, член группы Елена Попова.

Она отметила, что изменения затронут девять федеральных законов и три кодекса.

"Очень большой объем текстов, которые уже практически готовы к согласованию с правительством и внесению в Государственную думу", – указала Попова.

В частности, законодательные инициативы касаются прав и защиты несовершеннолетних детей, в том числе нормы изъятия детей из семьи. Кроме того, предусмотрены меры административного наказания для сотрудников органов опеки и попечительства, которые сразу прибегают к крайним мерам.

Попова добавила, что пакет законопроектов будет вынесен на рассмотрение, вероятнее всего, в конце марта.

В середине февраля комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей. Поправки коснутся статьи 127 Семейного кодекса России.

Читайте также

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика