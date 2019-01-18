Совфед завершает работу над законопроектом о гарантиях для многодетных семей

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский анонсировал завершение работы над подготовкой законопроекта о гарантиях для многодетных семей, сообщает Агентство "Москва".
По словам сенатора, уже представлена окончательная редакция проекта закона. Работа над документом должна быть завершена на следующей неделе.
Создать единое законодательство для многодетных семей было решено на пленарном заседании VI Рождественских парламентских встреч в 2018 году.
В документе собраны набор гарантий, которые предусмотрены во всех отраслевых законодательных актах, включая семейный кодекс, налоговый кодекс и закон "О социальной защите инвалидов".
Ранее МЧС предложило запретить отключать малообеспеченные и многодетные семья от газо- и электроснабжения за неуплату коммунальных услуг.
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