МЧС предложило запретить отключать свет и газ малоимущим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС предлагает запретить отключать малообеспеченные и многодетные семья от газо- и электроснабжения за неуплату коммунальных услуг, сообщает газета "Известия".

На селекторном совещании главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев привел в пример пожар в одном из регионов, где семье из-за отключения электричества за долги пришлось греться на открытом огне.

По словам Еникеева, в России отмечен рост гибели несовершеннолетних на пожарах в период с конца ноября по начало января. Ведомство проводит профилактическую работу в рамках месяца безопасности.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении "умных счетчиков" на газ к марту 2019 года. Эксперты полагают, что цена на прибор составит 3–4 тысячи рублей.