Сколько будет стоить установка "умных счетчиков" на газ?

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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении "умных счетчиков" на газ к марту 2019 года, сообщил "Коммерсантъ".

Гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин в беседе с порталом Москва 24 отметил, что основная функция газовых счетчиков – это дистанционная передача показаний и учета, чтобы было проще собирать данные и автоматически выставлять счета. Повсеместная установка "умных счетчиков" на газ будет целесообразной, если системы смогут контролировать утечки газа, считает эксперт.

ИСУ (интеллектуальные системы учета) на газ, по его мнению, будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество. Ориентировочная цена на сам прибор составит 3-4 тыс. рублей и около 500-1000 рублей за установку, предполагает эксперт.

"Если ставить новые приборы, то их, очевидно, стоить делать максимально умными. Электроника становится дешевле, в этом плане со временем их (ИСУ) будет становиться все больше", – отметил Макрушин.

Тем не менее, газовая сфера – это не первоочередная проблема, гораздо актуальнее "разобраться" с электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением, резюмировал собеседник портала Москва 24.

Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус уточнил, что правительство РФ не обсуждает идею обязательной установки "умных счетчиков" на газ – совещание касалось систем учета в электроэнергетике.

Евгения Маркова