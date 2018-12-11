Сколько будет стоить установка "умных счетчиков" на газ?

Фото: ТАСС/Светлана Холявчук/Интерпресс
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения о внедрении "умных счетчиков" на газ к марту 2019 года, сообщил "Коммерсантъ".
Гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин в беседе с порталом Москва 24 отметил, что основная функция газовых счетчиков – это дистанционная передача показаний и учета, чтобы было проще собирать данные и автоматически выставлять счета. Повсеместная установка "умных счетчиков" на газ будет целесообразной, если системы смогут контролировать утечки газа, считает эксперт.
ИСУ (интеллектуальные системы учета) на газ, по его мнению, будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество. Ориентировочная цена на сам прибор составит 3-4 тыс. рублей и около 500-1000 рублей за установку, предполагает эксперт.
"Если ставить новые приборы, то их, очевидно, стоить делать максимально умными. Электроника становится дешевле, в этом плане со временем их (ИСУ) будет становиться все больше", – отметил Макрушин.
Тем не менее, газовая сфера – это не первоочередная проблема, гораздо актуальнее "разобраться" с электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением, резюмировал собеседник портала Москва 24.
Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус уточнил, что правительство РФ не обсуждает идею обязательной установки "умных счетчиков" на газ – совещание касалось систем учета в электроэнергетике.
Евгения Маркова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: