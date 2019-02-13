В Госдуме одобрили законопроект об усыновлении детей ВИЧ-положительным

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Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, которые уже с ними проживают. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом вносятся изменения в статью 127 Семейного кодекса РФ, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения в тех случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет определенные заболевания.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы РФ.

О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку СМИ сообщали еще в 2017 году. Тогда в ведомстве пояснили, что нововведение предусмотрено Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. Согласно этому документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита.

Вопрос усыновления детей взрослыми, которые заражены ВИЧ-инфекцией активно обсуждают в Рунете. Одни говорят, что такие дети окажутся в опасности – заразятся смертельной болезнью. Другие утверждают, что лучше ВИЧ-инфицированные родители, чем никаких. Мнения экспертов тоже разделились.

При этом согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне стали более толерантно относиться к ВИЧ-инфицированным, а также к тем, кто болен СПИДом.