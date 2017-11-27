ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Минздрав хочет разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. В законодательство уже готовятся соответствующие поправки.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минздрав, новация предусмотрена Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года. Согласно документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита.
План реализации этой стратегии был утвержден еще весной. В нем говорится о необходимости внесения изменений в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство.
"В настоящее время указанный вопрос прорабатывается Минздравом с привлечением экспертного сообщества и при участии заинтересованных федеральных ведомств", – прокомментировали изданию в Минздраве.
Планируется, что изменения будут внесены в законодательство ко II кварталу 2018 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: