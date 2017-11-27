ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей – СМИ

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Минздрав хочет разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. В законодательство уже готовятся соответствующие поправки.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минздрав, новация предусмотрена Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года. Согласно документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита.

План реализации этой стратегии был утвержден еще весной. В нем говорится о необходимости внесения изменений в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство.

"В настоящее время указанный вопрос прорабатывается Минздравом с привлечением экспертного сообщества и при участии заинтересованных федеральных ведомств", – прокомментировали изданию в Минздраве.

Планируется, что изменения будут внесены в законодательство ко II кварталу 2018 года.