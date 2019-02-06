Выплаты опекунам предложили приравнять к прожиточному минимуму детей

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Ежемесячные выплаты семьям, у которых под опекой или попечительством находятся дети, хотят установить на уровне, равном или превышающем величину прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом сообщает RT.

Законопроект разработали член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Юрий Волков. В ближайшее время документ хотят вынести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сейчас, по Семейному кодексу, дети под опекой или попечительством могут претендовать на ежемесячную выплату. Ее размер зафиксирован региональными законами.

Депутаты выяснили, что размер установленных регионами ежемесячных выплат зачастую намного ниже величины прожиточного минимума детей в том или ином субъекте. Например, в Красноярском крае пособие на содержание детей составляет 7125 рублей, а величина прожиточного минимума ребенка – 12 490 рублей.

В действующем законодательстве нет нормы о необходимости приравнивания размера ежемесячных денежных выплат к величине прожиточного минимума ребенка в соответствующем субъекте страны. Вострецов полагает, что соответствующая мера будет стимулировать россиян усыновлять детей.

В России хотят ужесточить правила усыновления и опеки. Минпросвещения завершило работу над законопроектом, в случае принятия он начнет действовать с 1 января 2021 года. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова не поддержала документ.