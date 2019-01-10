Кузнецова выступила против ужесточения правил усыновления и опеки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова не поддерживает законопроект, ужесточающий правила усыновления и опеки.

"Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка неоднократно высказывались замечания и давалось отрицательное мнение на данный законопроект, так как он вводит дополнительные, прежде всего ограничительные нормы, значительно ужесточающие требования к лицам, желающим принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью", – сказала Кузнецова Агентству "Москва".

Детский омбудсмен напомнила, что законопроект, о котором идет речь, предлагает разрешить усыновлять только одного ребенка, за исключением братьев и сестер, а также детей, которые ранее воспитывались вместе в приемной семье или под опекой. Последующее усыновление детей предлагается допустить только через год.

Кузнецова отметила, что в первую очередь нужно усовершенствовать работу органов опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить правила усыновления и опеки. Минпросвещения завершило работу над соответствующим законопроектом.

Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на усыновление приемными семьями более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Также предлагается обязательное психологическое обследования всех совершеннолетних членов приемных семей. Кроме того, усыновители не смогут по своему желанию менять место проживания.