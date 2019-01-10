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В России ужесточат правила усыновления и опеки. Минпросвещения завершило работу над соответствующим законопроектом.

Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на усыновление приемными семьями более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Также предлагается введение обязательного психологического обследования всех совершеннолетних членов приемных семей. Кроме того, усыновители не смогут по своему усмотрению менять место проживания.

Как пишет "Коммерсантъ", в случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2021 года.

При этом по решению Конституционного суда (КС) будет снят запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Законопроект, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей, был одобрен правительством в декабре 2018 года.

О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку СМИ сообщали еще в 2017 году. Тогда в ведомстве пояснили, что нововведение предусмотрено Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. Согласно этому документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита.