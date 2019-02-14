Эксперты – об усыновлении детей родителями с ВИЧ

Громкая история ВИЧ-инфицированной женщины из Балашихи, которой позволили усыновить ребенка, получила продолжение. Госдума рассмотрит законопроект, который позволит усыновлять детей родителями с ВИЧ-заболеваниями. Как медицинские открытия поменяли общественное отношение к этой проблеме и какие возможности откроют законодательные изменения – в материале портала Москва 24.

Не единственный случай

Как выяснилось, семья из Балашихи не единственная, кому пришлось столкнуться с подобной проблемой. В Красноярске бабушка взяла под опеку своего внука, после того как его мама скончалась в марте 2017 года. Сначала администрация района решила вопрос в сторону бабушки, но как только вскрылась информация о том, что она ВИЧ-инфицирована, решение было аннулировано. При этом женщина проходила специальную терапию с заметной положительной динамикой. И, по сообщениям СМИ, трижды предоставляла заключение от краевого Центр СПИД о том, что она не опасна для окружающих, а заболевание не препятствует опеке.



Суд в Балашихе разрешил ВИЧ-инфицированной женщине усыновить ребенка

Суд начал рассмотрение дела в июне 2018 года, но перенес заседание с учетом аналогичного дела супругов из Балашихи, которое рассматривалось тогда в Конституционном суде. В итоге, в июле того же года Октябрьский райсуд Красноярска отменил решение чиновников в отказе бабушке на усыновление внука.

Еще одна ситуация произошла 10 лет назад, но стала активно обсуждаться только сейчас в связи с историей в Балашихе. Тогда ВИЧ-инфицированной жительнице Казани удалось добиться усыновления двух родных братьев после смерти родителей.



Медицина позволяет бороться с ВИЧ

Почему изначально в законопроекте было решено запретить инфицированным людям усыновлять детей? Основной посыл состоит в том, что раньше, если один из родителей болел ВИЧ-инфекцией или гепатитом, считалось, что это может спровоцировать эпидемические ситуации. Член комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов считает, что "при том законопроекте, который принимался ранее, еще думали, что пути передачи ВИЧ-инфекцией и гепатитом возможны самые различные, в том числе и бытовым путем".

На сегодняшний день четко установлено, что и гепатит С и ВИЧ-инфекция передаются гемотрансфузионным путем (например, через донорскую кровь или при использовании одного шприца, что распространено у наркоманов) или половым путем. Они не передаются через бытовые средства, пользование общей ванной или туалетом.

Поэтому, если люди с ВИЧ-инфекцией хотят усыновить ребенка, то при соблюдении определенной "техники безопасности"(в первую очередь не переливать кровь от родителей к детям даже в самых критических ситуациях) можно быть уверенным, что ребенок не пострадает и не заразится ни ВИЧ, ни гепатитом С. "Поэтому медицинских противопоказаний для усыновления в таких случаях нет. И новый законопроект был внесен именно на основе современных медицинских заключений", – пояснил депутат порталу Москва 24.

Также Елыкомов отмечает, что сейчас в России это "большой пласт проблемы, у нас есть ВИЧ-инфицированные, они хотят иметь детей". При этом уровень медицины позволяет родиться здоровому ребенку даже у зараженной женщины. "При ВИЧ-инфекции, даже если женщина больна, и у нее наступила беременность, сейчас применяют антиретровирусную терапию для профилактики вертикального пути передачи (то есть от матери к ребенку), и она эффективна", – добавляет Елыкомов.

Антиретровирусная терапия (АРВТ) – метод лечения ВИЧ-инфекции, позволяющий остановить воспроизведение вируса в организме. Такая терапия переводит заболевания из смертельно опасного в разряд хронических, и за счет снижения вирусной нагрузки организм получает возможность повысить уровень иммунитета человека. АРВТ способна увеличить продолжительность и качество жизни инфицированного.



"Прямо и сейчас": "родители с положительным ВИЧ-статусом"

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский также в интервью порталу Москва 24 подтвердил, что "никакой опасности передачи ВИЧ бытовым путем не существует". По его словам, есть два основных заблуждения, которые настраивают общество против разрешения усыновления детей ВИЧ-инфицированными людьми. "Во-первых, возможность заражения, что совершенно неправильно, поскольку в быту ВИЧ не передается. Во-вторых, беспокойство о том, что взрослый человек с ВИЧ-инфекцией – это больной человек, он не сможет вылечить ребенка. Но это тоже сейчас неправильно", – говорит эксперт.

Современные методы борьбы с ВИЧ-инфекцией позволяют доживать до возраста смертности обычных людей. То есть продолжительность их жизни ничем не отличается, они тоже вполне работоспособны.

Помимо этого, по словам Покровского, некоторые считают, что ВИЧ-инфицированные ведут асоциальный образ жизни. "Это тоже неправильно. Последние данные за прошлый год показывают, что 60% новых случаев – это случаи заражения самых обыкновенных людей, они не наркоманы. Чаще всего заражаются половым путем, и также, к сожалению, есть случаи людей, которые заражаются в больнице", – заключает эксперт.

Будущее законопроекта

После случая с супружеской парой из Балашихи в Семейный кодекс РФ были внесены соответствующие поправки, но они были разовыми. Теперь же законопроект об усыновлении детей людьми с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С был рекомендован к принятию профильным комитетом Госдумы и скоро будет рассмотрен в первом чтении. "Если все пойдет быстро, законопроект может пройти все три чтения и быть утвержденным в течение двух месяцев", – говорит Елыкомов.

По сути, пока законопроект не принят, каждый подобный случай будет проходить через суд и может трактоваться по-разному. Но в будущем он откроет возможность усыновления для категории людей, которым раньше это было труднодоступно. А ведь эти люди готовы реализовать потребность чада в любви и действовать в его интересах. "Тот факт, что родителями будут ВИЧ-инфицированные, не противоречит самой идее усыновления ребенка", – заключает член комитета Госдумы по охране здоровья.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко