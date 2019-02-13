Женщине с ВИЧ впервые разрешили усыновить ребенка

Постановлением суда в Балашихе ВИЧ-положительной женщине впервые разрешили усыновить ребенка. Портал Москва 24 рассказывает, с чего началась история семьи и как спустя три с половиной года родители, все это время жившие со своим ребенком, воссоединились с ним юридически.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Судебные разбирательства

Семейная пара из Балашихи долго мучилась в попытках завести своих детей. В 2012 году после безуспешных попыток забеременеть женщина обратилась в медицинское учреждение, но вместо помощи была заражена ВИЧ и гепатитом С. Из-за опасных заболеваний она чуть не умерла и в итоге окончательно потеряла возможность родить самостоятельно.

Понимая, что ребенка выносить не получится, супруги решились на искусственную инсеминацию. В этом им помогла сестра женщины, которая выносила и родила малыша в июне 2015 года.

Внутриматочная инсеминация – процедура, при которой женщине в цервикальный канал или матку вводится мужская сперма с целью беременности. Обычно практикуется в парах, страдающих бесплодием, либо для получения беременности у одиноких женщин.



Адвокат Наталья Карагодина рассказывает, что в подобной ситуации биологическая мать и потенциальная мачеха должны подписать документ об усыновлении.

"При этом биологический отец тоже должен дать свое согласие на усыновление без изменений правового положения по отношению к ребенку. Согласие можно заверить у нотариуса или оформить документ в органах опеки. После этого усыновитель идет с готовым согласием в суд", – говорит эксперт.

Несмотря на наличие всех документов, в октябре 2016 года, когда ребенку было чуть больше года, органы опеки отказали семье в усыновлении, хотя малыш жил с ними с рождения. В январе 2017 года суд оставил их жалобу без удовлетворения, апелляцию в мае также отклонили.

В декабре 2018 года супруги обратились с жалобой уже в Конституционный суд. Они ссылались на то, что решение суда нарушало их конституционные права, в том числе ст. 38 Конституции РФ, гарантирующую защиту семьи и обеспечивающую равное право на заботу о детях. После рассмотрения жалобы запрет на усыновление детей ВИЧ-положительными родственниками был признан неконституционным, а в Семейный кодекс были внесены соответствующие поправки. Согласно им, суды могут разрешать усыновление в том случае, если человек с ВИЧ или гепатитом С, в силу уже сложившихся семейных отношений, проживает с ребенком.

Постановлением от 20 июня 2018 года N 25-П Конституционный суд РФ установил, что, согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка; перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации.



В список заболеваний, при которых человек не может усыновить ребенка, принять его под опеку или взять в приемную семью, вошли туберкулез органов дыхания (I и II группы диспансерного наблюдения), злокачественные новообразования III и IV стадий и злокачественные новообразования I и II стадии до проведения радикального лечения. Также к ним относятся психические расстройства, токсикомания, наркомания, алкоголизм и травмы, приведшие к инвалидности I группы. С полным перечнем заболеваний, которые запрещают усыновлять детей, можно ознакомиться здесь.

Этот перечень был утвержден Правительством РФ в 2013 году. В деле семьи из Балашихи причиной отказа в усыновлении послужило инфекционное заболевание до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, к нему отнесли ВИЧ.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Отношение к проблеме в России

Дело семьи в суде представлял адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов. Он прокомментировал исход дела:

Наконец-то поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников.



Конституционный суд посчитал, что приоритетом в вопросе при усыновлении должны быть "наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви". Впервые ВИЧ-инфицированному человеку в России было разрешено усыновить ребенка. Хотя напомним, что еще в ноябре 2017 года Минздрав РФ рассматривал возможность разрешить людям с ВИЧ усыновлять или брать под опеку детей.

Сегодня также комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, которые уже с ними проживают.

Вопрос усыновления детей последние годы активно обсуждается в Рунете. Одни считают, что таким образом дети подвергаются смертельно опасной болезни, другие полагают, что лучше ВИЧ-инфицированные родители, чем их полное отсутствие.

В настоящее время, согласно результатам ВЦИОМ, каждый второй опрошенный россиянин считает, что "нет ничего страшного" в том, чтобы работать вместе с ВИЧ-инфицированными (в 2005 году таких было 33 процента), а 29 процентов отметили, что, несмотря на трудности, они готовы трудиться рядом с такими коллегами. При этом 15 процентов респондентов заявили, что такая работа для них "абсолютно неприемлема".

Также в текущем году почти вдвое по сравнению с 2005 годом увеличилось число людей, которые готовы ухаживать за ВИЧ-инфицированными.