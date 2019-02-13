Суд в Балашихе разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Балашихе суд разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.

Женщину заразили ВИЧ и гепатитом С в медучреждении, куда она обратилась после безуспешных попыток забеременеть. Она чуть не умерла и родить сама больше не могла. Ребенка для нее родила собственная сестра с помощью искусственной инсеминации.

"Наконец-то поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников", – отметил Шарапов. Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд РФ по жалобе этой семьи признал незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей.

После этого в Семейный кодекс были внесены поправки, согласно которым суды могут разрешать усыновление в том случае, если человек с ВИЧ или гепатитом C, в силу уже сложившихся семейных отношений, проживает с ребенком.