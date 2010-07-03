Госдума в первом чтении разрешила людям с ВИЧ усыновлять проживающих с ними детей

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, которые с ними уже живут. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Документ вносит изменение в статью Семейного кодекса РФ. По действующему законодательству, усыновить ребенка не могут лица, инфицированные ВИЧ или гепатитом С. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается правительством. В случае принятия закона суд сможет отступить от этого правила в интересах ребенка и с учетом обстоятельств.
В феврале законопроект одобрили и в комитете по охране здоровья. Впервые о планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку стало известно в 2017 году.
В Балашихе суд разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка. Женщину заразили ВИЧ и гепатитом С в медучреждении, куда она обратилась после безуспешных попыток забеременеть. Она едва не умерла и родить сама больше не могла. Ребенка для нее родила сестра с помощью искусственной инсеминации.
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