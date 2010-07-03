Комитет Госдумы одобрил законопроект об усыновлении детей людьми с ВИЧ

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Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешает людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, передает Агентство "Москва".

Внести изменения предлагают в Семейный кодекс РФ. В пояснительной записке сказано, что лица с ВИЧ, в чьих семьях уже живут приемные дети, могут официально стать их родителями или опекунами.

При этом по действующему законодательству усыновителями не разрешено быть гражданам, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. Перечень заболеваний устанавливается кабмином.

В материале отмечается, что принятие нового закона не потребует дополнительных расходов из бюджета.

В середине февраля законопроект одобрили и в комитете по охране здоровья. А впервые о планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку стало известно еще в 2017 году.

