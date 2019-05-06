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09:56

Минздрав увеличит охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией

медицина

09:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие годы в России хотят увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, сообщает газета "Известия".

В частности, если в 2018 году бесплатные препараты планировали предоставить 60,2% зараженных, то в 2019-м этот показатель должен вырасти до 75,3%, а в 2020-м – до 90%.

В настоящее время 40% ВИЧ-инфицированных россиян, которые находятся под диспансерным наблюдением, не получают лекарств за счет государства. Это около 286 тысяч больных из 714 тысяч. В 2017 году бесплатного лечения лишились более 50% зараженных.

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал, что сейчас антиретровирусную терапию бесплатно получают пациенты, у которых сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

Определяют необходимость лечения по количеству клеток CD-4 в кубическом миллилитре крови – если их меньше 350, то лечение обязательно.

Эксперты подчеркивают, что чем меньше пациентов находятся в стадии ремиссии благодаря терапии, тем выше риск новых заражений. При этом шансы возникновения эпидемии уменьшатся, если государство оплатит лекарства для 90% больных.

Ранее опрос показал, что россиянам сложнее всего обсуждать со своим лечащим врачом такие заболевания, как сифилис и ВИЧ. Среди других заболеваний, о которых трудно говорить, респонденты назвали наркоманию, алкоголизм, психические расстройства и поражение гельминтами.

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