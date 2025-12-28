Форма поиска по сайту

28 декабря, 21:39

Политика

Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского началась в поместье Мр-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках переговоров глава Белого дома выразил уверенность в существовании основных контуров сделки по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в будущие гарантии будут вовлечены европейские страны.

"Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение. Европейские страны активно вовлечены в этот процесс", – отметил Трамп.

Кроме того, президент США считает, что заключить соглашение об урегулировании хотят и Владимир Путин, и Зеленский. Он указал, что это может пойти "очень быстро".

"Для Украины тоже есть серьезные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление... у страны есть значительные ресурсы", – добавил глава Штатов.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Американский лидер признал, что конфликт на Украине оказался для него самым трудным. В свою очередь, Путин привел Трампу подробные аргументы о принципиальной важности основополагающих российско-американских пониманий, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже.

Дональд Трамп заявил о надежде на скорое завершение украинского конфликта

Сюжет: Переговоры по Украине
