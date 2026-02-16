Форма поиска по сайту

16 февраля, 19:50

Происшествия

Развожаев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о продолжающихся военных действиях по отражению атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

В уничтожении беспилотников, по его словам, участвуют силы противовоздушной обороны (ПВО). К настоящему моменту они нейтрализовали 5 дронов, обнаруженных над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес.

"Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", – обратился Развожаев к жителям в своем телеграм-канале.

Еще одной целью украинских боевиков стала ведущая в Крым автотрасса в Запорожской области. ВСУ сбросили на участок дороги Харьков – Симферополь – Ялта две управляемые авиабомбы. В результате асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. Обошлось без жертв.

Также вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Никольском Белгородской области. Из-за удара пострадал мирный житель, который с минно-взрывной травмой и баротравмой был доставлен в больницу Белгорода.

