Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 19:11

Безопасность

Кибермошенники начали пользоваться аномальными снегопадами для обмана граждан

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Кибермошенники начали обманывать граждан при помощи темы аномальных снегопадов и высокого спроса на спецтехнику. Они распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в соцсетях и мессенджерах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

По ее словам, злоумышленники предоставляют поддельные договоры и другие документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и ее государственные регистрационные знаки. После получения предоплаты они пропадают, блокируя аккаунты и телефоны.

"По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей", – написала Волк.

Представитель ведомства призвала проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в числе которых Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Также она посоветовала встречаться лично для подписания документов, вносить предоплату только после заключения договора и использовать безопасные формы расчета.

Ранее мошенники начали предлагать пользователям специальные программы якобы для ускорения замедленных сервисов. Аферисты используют предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет" и "снимем ограничения" для обмана граждан.

Ссылку для получения программы они присылают в мессенджере или на почту, а также размещают в комментариях под новостями.

Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей

Читайте также


безопасностьпогода

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика