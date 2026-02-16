16 февраля, 19:11Безопасность
Кибермошенники начали пользоваться аномальными снегопадами для обмана граждан
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Кибермошенники начали обманывать граждан при помощи темы аномальных снегопадов и высокого спроса на спецтехнику. Они распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в соцсетях и мессенджерах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
По ее словам, злоумышленники предоставляют поддельные договоры и другие документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и ее государственные регистрационные знаки. После получения предоплаты они пропадают, блокируя аккаунты и телефоны.
"По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей", – написала Волк.
Представитель ведомства призвала проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в числе которых Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Также она посоветовала встречаться лично для подписания документов, вносить предоплату только после заключения договора и использовать безопасные формы расчета.
Ранее мошенники начали предлагать пользователям специальные программы якобы для ускорения замедленных сервисов. Аферисты используют предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет" и "снимем ограничения" для обмана граждан.
Ссылку для получения программы они присылают в мессенджере или на почту, а также размещают в комментариях под новостями.
Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей