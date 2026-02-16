Форма поиска по сайту

Новости

16 февраля, 22:56

Политика

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме

Фото: depositphotos/mariakarabella

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в Женеве в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Швейцарии.

"Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами", – говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят основные вопросы, которые касаются в том числе территорий. Вместе с тем он отметил, что главой российской делегации остается главный переговорщик Владимир Мединский.

В преддверии переговоров президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Украинский лидер выразил надежду, что предстоящие встречи делегаций будут результативными.

