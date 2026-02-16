Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:34

Политика
Рябков: делегация РФ отправится в Женеву с указаниями действовать в рамках Анкориджа

Рябков рассказал об указаниях для российской делегации в Женеве

Фото: kremlin.ru

Российская делегация отправляется в Женеву вечером в понедельник, 16 февраля, с четкими инструкциями действовать в рамках, которые были согласованы Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Без этого успеха не достичь", – сказал дипломат на презентации специального выпуска журнала "Русская мысль", посвященного российско-американским отношениям.

Рябков подтвердил, что на вторник, 17 февраля, в Женеве запланирован третий раунд переговоров, в том числе в трехстороннем формате с участием Украины.

Дипломат признал, что повестка обширна и предсказать исход встречи пока невозможно. Главная задача – добиться устойчивых договоренностей, которые затронут коренные причины конфликта.

"Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждались и продолжают обсуждаться в последнее время. И мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия для выхода именно на эти рубежи. По-другому просто нельзя", – подчеркнул замминистра.

Как выяснили РИА Новости, российские журналисты получили визу в Швейцарию для освещения нового раунда переговоров. Она будет действовать до 21 февраля 2026 года.

В Женеве 17–18 февраля состоится третий раунд трехсторонних переговоров по Украине. В консультациях будут участвовать Россия, Украина и США.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят основные вопросы, которые касаются в том числе территорий. Вместе с тем он отметил, что главой российской делегации остается главный переговорщик Владимир Мединский.

Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

Сюжет: Переговоры по Украине
